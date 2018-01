Com inovação na bateria, Vila Maria homenageia Nossa Senhora Aparecida

SÃO PAULO - A Unidos da Vila Maria é a terceira escola a entrar no Anhembi na madrugada deste sábado, 25. Com o enredo "Aparecida - A Rainha do Brasil, 300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro", a bateria chamou a atenção no inicio do desfile quando literalmente "parou" e deixou o público cantando parte do refrão "Oh Senhora! Oh Senhora!".

Convidado pela escola, o cantor Daniel cantou uma pedacinho da música Nossa Senhora, de Roberto Carlos, no início do desfile, antes da bateria entrar em ação.

Cantando pela primeira vez no sambódromo, Daniel chegou acompanhado da esposa por volta de 1 hora da manhã. "É um super presente poder homenagear de uma forma tão diferente a nossa mãe, a Nossa Senhora de Aparecida. É muito prazeroso estar aqui. Poder demonstrar a fé é tão bom, seja a religião que for", disse.

O artista contou que já esteve no Anhembi uma vez, a convite da escola de samba Vai-Vai, acompanhado de João Paulo. Desta vez, além de cantar um pedacinho da música, o artista disse que desfilaria em um carro alegórico.

Daniel esteve na quadrada Unidos de Vila Maria na semana passada ensaiando com os membros da escola. Segundo o cantor, a preparação para o desfile foi mais psicológica do que física nos últimos dias. "Tenho conversado muito com ela (Nossa Senhora) esses dias, mais ainda do que normalmente. Foi esse o preparo", afirmou.