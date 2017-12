Com greve de ônibus, aplicativos de táxi dão desconto de até R$ 30

Atualizado às 16h25 de 22/05 SÃO PAULO - A paralisação dos ônibus em São Paulo tem feito os passageiros de transporte coletivo procurarem os táxis. De olho na maior demanda, dois aplicativos estão oferecendo desconto para os usuários que utilizarem o serviço.

O Easy Taxi e a Taxijá darão desconto de R$ 30 e R$ 25, respectivamente, para os passageiros que chamarem um táxi por meio dos aplicativos. As corridas que não alcançarem esses valores sairão de graça. As promoções são válidas apenas nesta quarta-feira (21).

No caso do Easy Taxy, o passageiro precisa informar ao fim da corrida para o taxista a senha "Socorro" e pagar pelo aplicativo. No Taxijá também é presico pagar via aplicativo e digitar o código promocional "GreveSP". A reportagem de O Estado testou o serviço do Easy Taxy. Na primeira tentativa, o desconto ocorreu automaticamente, já na segunda o aplicativo apontou erro e não permitiu o desconto. "Tivemos recorde de utilização da promoção. A demanda pelo serviço aumentou em cerca de 50%, com isso, pode ter travado o sistema ou ter tido algum problema de internet", justifica o diretor-executivo e fundador do Easy Taxi, Tallis Gomes.

Fila. No Terminal Barra Funda, era necessária muita paciência para conseguir um táxi na tarde desta terça-feira. O Estado acompanhou alguns passageiros em uma das bagunçadas filas que se formaram nos arredores. A espera média era de meia hora durante a tarde.