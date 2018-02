Com frente fria, Cantareira registra aumento de volume armazenado

SÃO PAULO - Por causa da frente fria deste final de semana, o Sistema Cantareira registrou 34,3mm de chuva neste domingo, 13. Foi a maior chuva ocorrida desde o dia 8 de março, quando houve 36,1mm de precipitação no sistema. Com isso, o volume armazenado, que estava em 12% neste sábado, 12, subiu para 12,1% no domingo, 13.

Nesta segunda-feira, 14, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), não houve precipitação no sistema, que permanece em 12,1%. Ao todo, choveu no mês de abril 55,5 mm. De acordo com o meteorologista do Climatempo Marcelo Pinheiro, pode haver mais chuvas entre este segunda-feira e quarta no Cantareira. "As áreas de instabilidade que estão na região devem provocar chuvas de moderada a forte intensidade", disse Pinheiro. / COLABOROU FABIO LEITE