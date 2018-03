Com fim do serviço, contrapartida passa a ser em dinheiro Consequência direta do fim dos contratos de plantio é a alta registrada no caixa do Fundo Especial do Meio Ambiente (Fema). Os depósitos relacionados a contrapartidas ambientais - quando há liberação de corte de árvores para construção de prédios, por exemplo - ultrapassaram R$ 30 milhões só nos cinco primeiros meses deste ano. No mesmo período do ano passado, esse valor era de R$ 7,7 milhões. O incremento é de 290%.