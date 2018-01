Com fim da paridade salarial, eficiência da PM é uma incógnita Quando a situação aperta, o governo do Estado costuma mencionar a produtividade policial para justificar o empenho no combate ao crime. De janeiro a agosto foram mais de 114 mil prisões, quase a totalidade ocorrências em flagrante feitas pelos policiais militares. O patrulhamento ostensivo nos locais com índices mais altos de crime têm sido a principal estratégia na redução da criminalidade, trabalho desempenhado pela PM.