Com férias e calor, praias de São Paulo ficam lotadas

SÃO PAULO - A abertura da alta temporada no litoral de São Paulo começa oficialmente nesta segunda-feira, 22, mas neste domingo, 21, dia que marcou o início do verão, turistas já lotaram as praias paulistas. Às 21h03 começou a estação cujas temperaturas costumam ultrapassar os 30°C. Pousadas do litoral já registraram desde sábado, 20, maior movimento.

Em Camburi, uma das praias mais procuradas em São Sebastião, no litoral norte, os 27 quartos da Pousada Morena ficaram ocupados durante o fim de semana.

O mesmo ocorreu na Pousada Areias, em Ubatuba, também no litoral norte. "Alguns hóspedes vieram só para curtir o fim de semana de sol e outros já vão ficar direto para passar a semana do Natal aqui", conta Ademar Gomes, de 30 anos, recepcionista da pousada.

Além das temperaturas altas e da falta de chuvas que marcaram o fim de semana, a ida para o litoral, antes mesmo do início da temporada, ainda teve como vantagem as boas condições de balneabilidade da maioria das praias do Estado.

Segundo dados da última medição feita pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) nas 163 praias paulistas, apenas três estavam impróprias para banho: duas no Guarujá (Perequê e Enseada, no trecho da Rua Chile) e uma em Ilhabela (Itaquanduba).

O grande movimento no litoral no fim de semana fez com que os motoristas enfrentassem alguns trechos de lentidão na volta à capital no Sistema Anchieta-Imigrantes, no fim da tarde deste domingo.

De acordo com a concessionária Ecovias, que administra o sistema, a pista norte da Rodovia dos Imigrantes registrava 10 quilômetros de congestionamento por volta das 17 horas deste domingo, no sentido capital, entre os km 57 e 48.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que leva até a Praia Grande e cidades do litoral sul, também registrava lentidão no início da noite deste domingo, entre os km 289 e 280, no sentido São Paulo.

Melhores horários. O movimento nas estradas que levam para o litoral deve ficar ainda mais intenso a partir desta segunda-feira, segundo a Ecovias. Quem pretende passar o Natal na região deve pegar a estrada o mais cedo possível, de preferência antes das 9 horas ou depois das 20 horas, recomenda a concessionária.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas caem no litoral a partir de quarta-feira, véspera de Natal.