Com feijoada sem carne, Parada Vegetariana será neste domingo em SP

SÃO PAULO - Será realizada neste domingo, 2, a quarta edição da Parada Vegetariana, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Organizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), o ato pretende divulgar as causas do vegetarianismo no Brasil e terá o tema "A Paz Começa no Prato". A concentração começa às 15h30 na Praça do Ciclista, no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação e a saída, animada por uma fanfarra, está marcada para as 14h30. A previsão é que a marcha termine às 17h30 na Praça Roosevelt, com a distribuição de uma feijoada vegana - sem nenhum produto de origem animal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com os organizadores do evento, a marcha visa chamar a atenção para quatro questões: a disponibilidade de merendas escolares vegetarias nas escolas públicas e privadas; a oferta de cardápio vegetariano em empresas e instituições públicas; a capacitação de profissionais de saúde sobre o vegetarianismo e a rotulagem vegana nos produtos.

Antes da passeata, outras atividades estão programadas. A partir das 12h, haverá mutirão para recolher frutas e legumes na Horta do Ciclista. Às 14h será realizado um piquenique e às 15h, uma meditação guiada. Fechando as atividades, haverá uma oficina para ensinar as pessoas a andar de bicicleta, às 18h. O encerramento será às 19h.