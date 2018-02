Com falha, metrô fica parado por quase 1 hora Uma falha técnica interrompeu parcialmente na tarde de ontem o funcionamento da Linha 4-Amarela de metrô por quase uma hora, entre as Estações Paulista e Butantã. De acordo com a empresa ViaQuatro, concessionária que opera o trecho, entre 16h45 e 17h38 os usuários foram orientados, por meio de mensagens sonoras nos trens e estações, a utilizar as Linhas 1-Azul e 2-Verde do Metrô. Por volta das 18h, com a operação já reestabelecida, o movimento nas estações já estava normalizado.