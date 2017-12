Com faixas, ônibus trafegam mais rápido na 23 Após a implementação de faixas de ônibus no Corredor Norte-Sul, que inclui a Avenida 23 de Maio, a velocidade dos coletivos aumentou 58,8% na direção do centro e 30% no sentido bairro. Antes da segregação, os ônibus que seguiam rumo à região central tinham média de 15 km/h. Agora, passaram a 24 km/h. Em direção ao bairro, a média passou de 17 km/h para 22 km/h.