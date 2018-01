Com faixa exclusiva na Avenida Ipiranga, SPtrans altera itinerário de ônibus

SÃO PAULO - Com a instalação da faixa exclusiva na Avenida Ipiranga, o primeiro trecho da chamada Rótula Central, a partir de segunda-feira, 16, a SPTrans vai alterar o percurso de seis linhas de ônibus e implantará um novo ponto.

Segundo a SPTrans, pela Rótula Central circulam 84 linhas de ônibus municipais, transportando, em média, 603.527 passageiros por dia útil.

Confira as linhas com mudança no percurso:

9300/10 Term. Casa Verde - Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Rio Branco, acessar a Av. Ipiranga na pista da esquerda, Praça da República, Av. São Luís, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II - Term.

Ida: normal até a Av. São João, acessar a Av. Ipiranga na pista da esquerda, Praça da República, Av. São Luís, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

805L/10 Term. Princesa Isabel - Aclimação (Circ.)

Sentido único: normal até a Av. Rio Branco, acessar a Av. Ipiranga na pista da esquerda, Praça da República, Av. São Luís, prosseguindo normal.

4111/10 Vila Monumento - Pca. da República e 4115/10 Shop. Plaza Sul - Pca. da República

Sentido único: normal até a Av. Sen. Queirós, Praça Alfredo Issa, acessar a Av. Ipiranga na pista da esquerda, Praça da República, Av. São Luís, prosseguindo normal.

802C/10 CEASA - Lgo. da Concórdia

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Sen. Queirós, Praça Alfredo Issa, acessar a Av. Ipiranga na pista da esquerda, Praça da República, Av. São Luís, prosseguindo normal.

Para obter mais informações é possível acessar o site www.sptrans.com.br ou ligar para o telefone 156.