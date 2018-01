Com exceção da Régis, estradas apresentam tráfego bom

Segundo as policiais rodoviárias estadual e federal e as empresas concessionárias, às 5 horas deste sábado, 21, o tráfego de veículos era tranquilo nas principais estradas do estado de São Paulo. A única exceção é na Rodovia Régis Bittencourt(BR-116). Veja também: Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares O motorista que viaja em direção ao estado do Paraná pela rodovia enfrenta congestionamento entre os quilômetros 323 e 336, em Juquitiba, em razão do afunilamento de pista no trecho de serra. Litoral São boas as condições de tráfego para o motorista que viaja em direção à Baixada Santista e utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 7 x 3, com descida feita pelas pistas norte e sul da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes; e subida feita pela pista norte da Imigrantes. O mesmo ocorre nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Piaçaguera-Guarujá e Tamoios.