Com enredo sobre paixões, Nenê de Vila Matilde traz histórias de superação

Romance, paixão e amor foram temas abordados no desfile da Nenê de Vila Matilde na madrugada deste domingo, 2. Durante todo o desfile, a escola soltou papéis coloridos para o alto e empolgou a plateia. As "paixões" que a Nenê de Vila Matilde trouxe para a avenida conseguiram manter o público animado. A escola, tradicional agremiação da zona leste, supreendeu com suas alegorias bem trabalhadas e com o enredo de canto fácil.

Histórias de superação de vida não faltam neste segundo dia de desfile de escolas de samba em São Paulo. Na ala brinco de ouro da Nenê de Vila Matilde, uma moça que tem uma das pernas amputadas sambou com o apoio de uma muleta por toda a avenida. "Segundo ano que desfilo. Amo sambar", disse a ascensorista Haoni Thinar, de 21 anos.

A comemoração dos integrantes da Nenê depois dos desfiles foi grande. "Sou Nenê, sou Nenê, sou Nenê, tá pensando o que, tá pensando o que, tá pensando o que", gritavam os integrantes da escola. A escola foi a que por mais tempo ficou tocando o samba na área de dispersão, levantando os integrantes depois do desfile.