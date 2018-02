Com drogas no carro, motorista atropela 15 pessoas na zona norte

Atualizado às 23h13

SÃO PAULO - Um motorista atropelou 15 pessoas que saíam de um culto religioso, na noite de domingo, na Avenida Roland Garros, na Vila Medeiros, zona norte da capital. Uma das vítimas, o pastor da Igreja Visão de Águia Washington Pirola, de 43 anos, estava, até a noite desta segunda, internado em estado grave com politraumatismo na Santa Casa.

Um menino de 3 anos também continuava internado em estado grave no Hospital das Clínicas. Ele passou por uma cirurgia no abdome na noite do acidente. A mãe e duas irmãs dele, de 7 e 9 anos, estavam com o garoto e também foram atropeladas. As três têm quadro clínico estável e estão no Conjunto Hospitalar do Mandaqui.

Ao todo, sete crianças, entre elas um bebê de 5 meses, ficaram feridas no acidente, mas apenas o menino de 3 anos teve lesões graves. Cinco dos 15 atingidos já tiveram alta.

O atropelador estava com uma mulher e um homem em um Fiat Marea quando atingiu o grupo, em uma calçada na saída do templo. “Já identificamos as três pessoas que estavam no carro”, afirmou o delegado Marco Antonio Dario. O motorista ainda bateu em outro carro que estava estacionado na via.