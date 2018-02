Com discurso de união, novo secretário de Segurança toma posse

Foram discursos afinados, enfatizando que a “complexidade da questão da segurança” não pode ser resolvida isoladamente nem pelo Estado, nem pela Prefeitura. Assim tomou posse na tarde desta quinta, 2, no auditório do Edifício Matarazzo, no centro de São Paulo, o novo secretário municipal de Segurança Urbana, Ítalo Miranda Junior.

Delegado de classe especial, ele assumiu o cargo antes ocupado por Roberto Porto, atualmente controlador geral do município. Professor de investigação criminal da Academia de Policia Civil do Estado de São Paulo, Miranda trabalhou nos municípios de Óleo, Timburi, Ourinhos, Torrinha, Brotas, Rio Claro, Piracicaba, Guarulhos e Mairiporã. Na capital, ficou conhecido por conduzir o inquérito do caso do ex-cirurgião Farah Jorge Farah.

“A educação é a chave de uma sociedade livre do crime”, frisou o novo secretário, em seu discurso de posse. Ele falou ainda sobre a importância de ações conjuntas com a secretaria estadual de Segurança Pública. Na sequência, o prefeito Fernando Haddad (PT) também pediu união, clamando por mais “interação com as corporações do Estado”.

Cracolândia. Após a cerimônia de posse, o secretário comentou sobre os principais problemas que sua pasta deve enfrentar concretamente pela cidade. Sobre a região da cracolândia, Miranda deixou claro que entende os que lá estão como doentes, e não como criminosos. “E estou certo de que a Guarda Civil Metropolitana irá fazer o trabalho necessário para amenizar a situação”, disse. “Defendo ações preventivas e não a repressão. É uma batalha da paz. Trata-se de problema de saúde.”

Ele afirmou que pensa em intensificar as operações Delegada e Delegadinha, “até porque é uma forma de ajudar os profissionais que podem trabalhar honestamente em seus períodos de folga”. “Isso foi um pedido, aliás, do prefeito”, contou.

Miranda assume o cargo em meio a um processo de requalificação da GCM, que acaba de aumentar em 15% o seu contingente. Entretanto, tem pela frente o fato de que as funções da guarda foram ampliadas – agora cabe a esses agentes também fiscalizar a limpeza urbana. “É uma situação atual, já que a administração entendeu que havia uma dificuldade de outros setores realizarem esse trabalho. Vamos tentar desempenhá-lo da melhor forma possível”, pontuou o novo secretário.