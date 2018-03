Com deslocamento de moradores, Santa Lúcia vira cidade fantasma Sexta-feira, 9 horas da manhã e o sol brilha forte. Em um cenário desses, numa semana de pagamento de salários, era de se esperar movimento e agitação nas ruas de qualquer cidade. Mas não em Santa Lúcia, município com menos de 8 mil habitantes perto de Araraquara, no interior. Lá, 69% dos trabalhadores se deslocam todos os dias para outro município, o que deixa o local com cara de "cidade fantasma" durante a semana.