'Com copiloto sem experiência, comandante fica só' As companhias estão contratando gente com cada vez menos experiência. No caso dos copilotos, alguns são recém-formados, sem a vivência prática necessária para ocupar uma cabine. Na aviação, existe algo que a gente chama de "power distance" - quanto maior o distanciamento de poder entre piloto e copiloto, mais prejudicial à segurança do voo. Isso significa que o comandante fica sozinho na hora de tomar decisões importantes, como "devo ou não arremeter?"