Com chuvas fortes, São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 17h15 desta quinta-feira, 9, nas zonas Leste, Norte e na Marginal Tietê e às 18h no Centro. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o radar meteorológico indicava às 18h30 chuva forte em grande parte dos bairros da região central e no extremo leste, entre Itaim Paulista, Guaianases e Cidade Tiradentes.

Às 18h30, havia um ponto de alagamento intransitável na cidade, na Rua Chico Pontes, sentido único, Vila Guilherme, zona Norte.

O Aeroporto do Campo de Marte, na zona Norte, registrou granizo às 17h50 e rajadas de vento de 75 quilômetros por hora.

O CGE informa que, apesar das precipitações, a sensação de tempo abafado continuará durante a noite e nos próximos dias, que terão condições típicas de verão:, sol, calor e pancadas de chuva no final das tardes.

Previsão. Na sexta-feira, 10, o sol predomina e os termômetros variam de 21ºC a 34ºC. O CGE alerta para os baixos índices de umidade, que podem alcançar valores críticos, abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima e são esperadas chuvas de verão.

O sábado, 11, deve ser mais um dia abafado com sol e variação de nuvens na capital. Mínimas de 21ºC e máximas de 33ºC.