Com chuva, trens da CPTM têm falhas e circulação é prejudicada

SÃO PAULO - Um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que circulava pela Linha 11-Coral (Luz-Guaianazes), parou por volta das 17h45 desta terça-feira, 18, entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, por causa de um "defeito no fornecimento de energia da subestação Itaquera", segundo a assessoria de imprensa da CPTM.

Veja também:

Rio Tamanduateí transborda em Santo André

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No vagão, o sistema de som avisou aos usuários do problema de energia. Depois de aproximadamente 20 minutos de paralisação e sem o sistema de ventilação funcionando, a reportagem da Agência Estado viu alguns usuários quebrarem vidros e irem para os trilhos da Linha-11.

Outros trens que estavam em funcionamento passavam em linhas ao lado, colocando em risco a vida dos populares, que andavam em direção à estação. O trem então religou, andou por cerca de 20 metros, e parou novamente.

Em nota, a CPTM informou que "os usuários estão sendo orientados pelo sistema de som das estações e trens. Como alternativa, a região conta com a Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana), da CPTM, e a Linha 3-Vermelha (Palmeiras-Barra Funda / Corinthians-Itaquera), do Metrô."

Na Linha 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra), em razão das chuvas, a circulação de trens, de acordo com a CPTM, "é feita somente nos trechos Luz-São Caetano e Mauá-Rio Grande da Serra por causa de vários pontos de alagamento na Região do Grande ABC. A Operação Paese (serviço de ônibus gratuitos) foi acionada para fazer o transporte dos usuários entre as estações São Caetano e Mauá. Os usuários estão sendo orientados pelo sistema de som das estações e trens."