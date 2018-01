Com chuva, trânsito fica ruim e há 135 km de lentidão em SP

O trânsito está muito complicado na capital paulista nesta terça-feira, 18. Às 9h30 a cidade tinha 135 km de lentidão, segundo a CET. Este é o sexto maior índice registrado este ano. A maior marca de lentidão chegou a 168 km, no dia 27 de maio, no mesmo horário.

Segundo a CET, a chuva que atinge a cidade desde a madrugada e o excesso de veículos causaram o aumento do trânsito. Não há registro de acidentes grave no período. Um ponto de alagamento transitável, na Marginal do Tietê, na região da Lapa, foi registrado.

As marginais do Pinheiros e do Tietê continuavam como as vias com maiores trechos de lentidão nesta manhã. A Marginal do Tietê tem congestionamento no sentido Castello Branco, pela pista expressa entre a Rua da Coroa e Ponte Aricanduva. Na marginal do Pinheiros, o engarrafamento está na pista expressa, sentido Interlagos, entre as Pontes Cidade Universitária e Castello Branco.