Com chuva, tempo fica encoberto na capital paulista

Chuva atinge a capital e deixa o tempo encoberto na tarde desta quinta. Foto: Eduardo Nicolau/AE

O tempo mudou no meio da tarde desta quinta-feira, 23, e a chuva chegou à capital paulista. A aproximação de uma frente fria causa chuva na cidade, que deve ter frio no fim de semana. A previsão é de mínimas de 9ºC no sábado e no domingo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Por causa da chuva, a cidade registrou três pontos de alagamento por volta das 17h30. Dois dos estavam na zona sudoeste: um na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, próximo à ponte Engenheiro Roberto R. Zuccolo; e outro no início do Viaduto República da Armênia, também na região da marginal. O terceiro ponto estava na Rua da Consolação, perto da Avenida Paulista, no sentido centro.

Texto ampliado às 18h07 para acréscimo de informações.