Com chuva, SP entra em estado de atenção e trânsito pára

A capital paulista entrou em estado de atenção às 18h45 desta quarta-feira, 10, por conta da forte chuva que atingia a cidade no começo desta noite. Às 20h22, São Paulo ainda registrava quase 90 km de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Apesar da chuva, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrava três pontos de alagamento. No fim da noite, o pior trecho para o morotista era a marginal do Tietê, que tinha quase 11 km de congestionamentos no sentido Ayrton Senna. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Trechos em vermelho são as ruas e avenidas que devem ser evitadas pelo motorista. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, fechou às 18h40 para pousos e decolagens, em razão do mau tempo, mas reabriu às 19h25. Segundo o CGE, às 18h50, a chuva mais forte concentrava-se na região da Cidade Universitária e da Marginal do Pinheiros, na zona oeste. Até o momento, foram registrados três pontos de alagamento. Piores pontos de lentidão - Marginal do Tietê, sentido da Rodovia Ayrton Senna, da rua Azurita até depois da Ponte do Piqueri, com 7.720 metros; - Corredor Norte-Sul, sentido Santana, da Praça da Bandeira até o a rua Estado de Israel, com 5.740 metros; - Bandeirantes, sentido Imigrantes, da rua Aliomar Baleeiro até Santo Amaro, tem 4.400 metros. Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida dos Bandeirantes: havia morosidade no sentido Imigrantes, de antes da Aliomar Baleeiro até a Santo Amaro (5 km) e de antes da Guaraiuva até a Funchal (968 metros); - Avenida Ibirapuera: com lentidão por 2610 metros no sentido bairro, da Bandeirantes até Rua Mondego. Zona oeste - Marginal do Pinheiros: congestionada por 2,7 km no sentido Interlagos, entre as Pontes Engenheiro Ary Torres e João Dias. - Avenida Marquês de São Vicente: a fila de engarrafamento atingia 810 metros no sentido Lapa, da Avenida Luiz Carlos Mesquita até a Rua Abraão Ribeiro. Zona norte - Marginal do Tietê: congestionada por 6,2 km na pista expressa, sentido da Rodovia Ayrton Senna, entre a Azurtia e a PonteJulio de Mesquita Neto. Centro - Avenida Paulista: com lentidão por 2,4 km no sentido Paraíso, da Rua Oswaldo Cruz até acesso da Rebouças/Dr. Arnaldo. (Atualizada às 20h52)