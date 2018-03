Com chuva, São Paulo bate recorde de trânsito para o período da manhã

Sob chuva desde a madrugada, São Paulo já tem, nesta sexta-feira, 5, o trânsito mais lento do ano no período matinal. O monitoramento da CET apontava 152 km de congestionamento às 09h02, acima dos 135 km registrados no dia 21 de março às 9h30, recorde anterior. E o número ainda deve aumentar: de acordo com o histórico da CET, a lentidão costuma ser maior às 9h30.

A região da cidade que concentra a maior lentidão é a zona sul: 70 km, 46% do total. A Marginal Pinheiros concentra diversos pontos de trânsito parado - destaque para os mais de 9 km entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim, no sentido Interlagos. A Avenida Washington Luiz tem ao menos 5 km de morosidade, e o Corredor Norte-Sul, 7 km. A Marginal Tietê também tinha mais de 13 km de lentidão na pista local, se somados diferentes pontos congestionados na via.

Pontos de alagamento, acidentes e quebra de caminhões e ônibus também são registrados nesta manhã. Um ônibus caiu de um barranco na Estrada da Cachoeirinha, no Jardim Ângela, na zona sul, próximo à Ponte do M'Boi Mirim, e deixou dois feridos, que foram levados a prontos-socorros próximos. Uma das vítimas teve fratura no joelho esquerdo. Houve também acidentes na Avenida dos Bandeirantes, na altura da Rua Ismael Gomes Braga, no sentido Marginal, bem como na Ponte dos Remédios e na Avenida Carlos Lacerda, no sentido centro.

Às 8h30, um caminhão quebrado na Avenida Interlagos, altura do número 4455, sentido centro, ocupava a faixa da esquerda, de quatro faixas. Na Nove de Julho, um ônibus imobilizado na faixa da esquerda, sentido centro, ocupava uma faixa.

Recordes anteriores em 2013:

- 135 km no dia 21/03/2013 às 9h30

- 128 km no dia 08/03/2013 às 9h30

- 117 km no dia 18/05/2013 às 9h30.

Recorde histórico:

- 249 km no dia 23/05/2012 às 10h.