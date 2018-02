Com chuva, motorista deve ficar atento

SÃO PAULO - O tráfego de veículos na saída da capital paulista deve ser intenso nesta sexta-feira, 2, Dia de Finados, entre 7h e 18h. A atenção deve ser redobrada: muitas rodovias paulistas estão em obras e meteorologistas preveem chuva para esta sexta, e sábado, 3, no Estado.

Por causa das obras, rotas alternativas podem ser uma boa opção. Na Tamoios, por exemplo, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, a velocidade média no trecho de planalto será reduzida e a Dersa aconselha os motoristas a usarem a Mogi-Bertioga (SP-098), Oswaldo Cruz (SP-124) e Rio-Santos (SP-055).

A Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) tem ao menos cinco pontos com desvios no trecho paulista e uma ponte interditada próximo de Curitiba. Está previsto o uso de faixas reversíveis, com tráfego no contrafluxo na pista sentido São Paulo, entre Juquitiba e Miracatu.

Quem vai para o interior deve redobrar a atenção nas rodovias que cruzam a região de Campinas por causa de obras de recuperação e duplicação.

Para a Baixada Santista, a Ecovias recomenda a atenção habitual na pista. A concessionária estima que mais de 800 mil veículos passem pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

Trânsito. Nesta quinta, às 19h, o trânsito na capital estava abaixo da média para uma quinta-feira: 124 km de vias congestionadas. A média no horário é de 161 km.

Rumo ao litoral, havia congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, do km 28 ao 43, sentido litoral, no trecho de planalto e serra, além do trecho do litoral do km 62 ao 65, na chegada a Praia Grande. A Via Anchieta tinha lentidão do km 15 ao km 18, sentido litoral e congestionamento do km 59 ao km 65, entre Cubatão e a chegada a Santos.

Na Ayrton Senna, o tráfego era lento do km 15 ao 24, sentido interior. A Castelo Branco registrava lentidão no sentido interior do km 19 ao 24 e a Régis Bittencourt tinha tráfego lento na entrada da Serra do Cafezal entre o km 335 e 337, sentido Curitiba. A Rodovia dos Bandeirantes exigia paciência de quem ia para o interior entre os km 49 e 53, na região de Jundiaí. Na Anhanguera o trânsito estava pesado entre os km 51 e 61, também na região de Jundiaí.

Tempo. Nesta quinta, a temperatura na capital caiu 10°C em relação aos 36,6°C da quarta-feira. A previsão para o feriado é de tempo nublado na capital e no litoral, mas o sol aparece entre nuvens.