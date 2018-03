Com chuva leve, capital sai do estado de atenção após mais de 4h

Maíra Teixeira, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Após 4 horas e 35 minutos em estado de atenção, a chuva amenizou de maneira generalizada e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou toda a cidade deste estado. O estado de atenção começou às 17h35 e terminou às 22h10 desta segunda-feira, 29.

O Aeroporto de Congonhas chegou a ser fechado por três vezes, voltando a operar normalmente apenas às 20h55.

Segundo o CGE, ainda chove leve em boa parte da cidade, exceto na zona leste e no bairro do Tremembé, na zona norte. De acordo com os meteorologistas do CGE, a chuva deve persistir de maneira leve a moderada durante o restante da noite e da madrugada, alternada a períodos de melhoria.

O volume de chuvas registrado até às 19h equivale a 6,1% da média prevista para o mês de março, que é de 160 mm. Do início do mês até hoje, o acumulado de chuvas é de 147,3mm, valor que representa 92,1% da média esperada para o mês.

Os índices pluviométricos (volume de chuva) por região foram: zona sul, com 13 mm; zona leste, com 11 mm; zona oeste, com 10,7 mm; centro, com 7 mm; e zona norte, com 4,8mm.