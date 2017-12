Com chuva forte, caminhão derrapa na Marginal do Tietê

Com a diminuição da intensidade da chuva, São Paulo saiu do estado de atenção. As chuvas chegaram a provocar quatro pontos de alagamento na cidade, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Três deles localizados na Marginal do Pinheiros. Um outro ponto de alagamento foi registrado na Avenida Márcia Coelho de Aguiar, na região de Campo Limpo, mas, às 18h40, o problema já havia sido sanado. Foto: Juca Varella/AE Carreta derrapa na pista expressa da Marginal do Tietê no sentido Ayrton e provoca lentidão A forte chuva que atingia a capital paulista na tarde deste sábado, 17, deixou toda a capital paulista em estado de atenção. Às 16h50, as zonas norte, oeste, leste, sul e o centro tinham o estado de atenção decretado pelo CGE. A chuva estava mais concentrada nas zonas sul, leste, principalmente na região da Mooca e também no município de Guarulhos. As marginais do Pinheiros e do Tietê também ficaram em estado de atenção. O motorista enfrentava trânsito lento no sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê, na altura da Ponte Anhanguera. A lentidão era causada por um acidente com um caminhão, que derrapou na pista molhada. A chuva e o excesso de veículos provocam lentidão na Rodovia Castello Branco, sentido capital, entre os Km 13 e 16, em Osasco. Não há registro de acidentes graves, de acordo com a ViaOeste, concessionária que administra a rodovia. Texto alterado às 18h51 para acréscimo de informações. (Com informações de Paulo Maciel, do estadao.com.br)