Com chuva e alagamentos, trânsito fica ruim na capital paulista

O trânsito estava complicado na manhã desta quinta-feira, 11, na capital paulista. Dois pontos de alagamento pioravam ainda mais a situação nas marginais do Pinheiros e do Tietê. A chuva que atinge a capital desde o começo da noite da quarta-feira, contribui para o trânsito lento desta manhã. Às 10 horas, a cidade registrava cerca de 77 km de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Neste horário, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), registrava dois pontos de alagamento transitáveis. Eles estavam na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, na altura da Ponte dos Remédios; e na Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo, junto ao Cadeião de Pinheiros, quase na chegada à Marginal do Tietê. Piores trechos congestionados - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.550 metros; sentido Castelo, pistas local e expressa entre Pontes Américo Brasiliense e Transamérica, com 3.640 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Campo de Bagatelle, com 3.900 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro, com 3.431 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.550 metros; sentido Castelo, pistas local e expressa entre Pontes Américo Brasiliense e Transamérica, com 3.640 metros Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado Zona norte - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Campo de Bagatelle Zona leste - Radial Leste: sentido centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira