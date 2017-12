Com casa furtada, família não consegue fazer BO ou perícia O casal Napo, do Alto da Mooca, na zona leste de São Paulo, já estava aborrecido ao ter de voltar mais cedo da viagem de feriado por causa de um furto em sua casa. Agora, eles estão mais irritados com a impossibilidade de fazer boletim de ocorrência. Sem esse passo, não podem nem solicitar perícia para saber o que foi roubado. E enquanto os peritos não vão para o sobrado, os moradores também não podem alterar a cena do crime - cozinhar, por exemplo - ou sair.