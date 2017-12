Com carro roubado, assaltantes atropelam PM na zona sul

SÃO PAULO - Tendo conseguido saltar instantes antes do choque, um policial militar saiu praticamente ileso de um atropelamento quando tentava interceptar dois assaltantes em fuga. O caso aconteceu na quinta-feira passada, 2, na Avenida Professor Abraão de Morais, na Saúde, zona sul da capital paulista.

O veículo, um Mini Cooper, havia sido roubado na região da Saúde por dois criminosos. Por volta das 9h40, a Polícia Militar foi avisada e realizou uma busca na região. Uma viatura teria se deparado com o carro na Avenida Professor Abraão de Morais, na altura da Rua Vigário Albernaz, e passado a acompanhá-lo.

O soldado Felipe Costa e Silva também identificou o carro roubado quando ele passou na frente da base de segurança da PM, onde estava de plantão. Ao tentar abordar os assaltantes, no entanto, percebeu que o veículo vinha na sua direção e aumentava de velocidade. Antes de saltar, o policial ainda efetuou um tiro em direção ao carro.

Com o impacto, o soldado foi lançado para perto da guia, mas sofreu apenas pequenas escoriações, afirma a Polícia Militar. O disparo realizado por ele acertou o radiador do veículo, que parou de funcionar instantes depois. Os dois assaltantes foram presos pela PM. Com eles, os policiais encontraram uma pistola calibre 765, com a numeração raspada.