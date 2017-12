Com carro arrastado, avó, filha e neto escapam de enchente

SÃO PAULO - Avó, filha e neto tiveram de sair pela janela do carro na Rua Jules Rimet, no Morumbi, zona sul de São Paulo, para não serem arrastados pela chuva que atingiu a capital nesta quinta-feira, 19.

Cecília e Priscila Cabral, de 54 e 35 anos, foram buscar João, de 6, na escolinha de futebol do São Paulo, assim que começou a chover. “Nós até saímos mais cedo de casa porque eu sei que essa região sempre alaga”, explicou Priscila. A aula termina às 15 horas, mas as duas chegaram ao local às 14h30.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cecília, que estava dirigindo, ficou no carro enquanto Priscila desceu para chamar João no ginásio. Os dois entraram no carro, mas Cecília não seguiu em frente porque a enxurrada não permitiu. “A gente ficou parada e achou que a água ia baixar. De repente, em questão de três minutos, a água começou a entrar (no veículo). Foi muito rápido. A porta do carro não abria nem o vidro. Quando eu consegui abrir o vidro, tirei meu filho, saí e minha mãe saiu”, relata Priscila. A professora afirma que a água já estava batendo no peito quando elas escaparam.

Uma família que mora nas proximidades chamou-as e acolheu-as dentro de casa. “Eu sempre via na TV, no jornal, mas nunca tinha passado nada próximo de uma situação assim na vida. Não tinha noção de quão rápido a água sobe, é assustador”, afirmou Priscila. “Eu fiquei receosa porque sarei da dengue na terça-feira, então tive medo de descer nessa água. Passei 30 dias doente. Mas minha maior preocupação era tirar o João lá de dentro.”

O carro delas, um Fiat Doblò, foi arrastado pela enchente e parou alguns metros à frente de onde estava. Os que estavam estacionados na rua bateram entre si e amassaram - o guincho chegou só no fim da tarde.

Depois que a chuva passou, Priscila foi conferir o estado do carro: cheio de lama e com as cadeirinhas dos dois filhos estragadas. “Mas eu tenho de agradecer. Só terei de consertar o carro e pronto.”