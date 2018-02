Com carinho, Joss Stone

"Uau, that's amazing!" (uau, isto é fantástico), disse, olhando para o cavaquinho que Felipe Souza, aluno da ONG Atitude Social, mostrava para ela. A entidade fica na 'laje do Michael Jackson', como ficou conhecido o lugar em que o cantor gravou um clipe no Morro Santa Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio. "Atitude Social, Enjoy", diz a dedicatória.

Quando Joss chegou à Escola Municipal Pedro I, a 'cena estava toda armada' (para a foto), segundo orientação da vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina. "Gente afasta um pouco, deixa a visão livre para os fotógrafos", pediu ela.

Um caminhão baú dos grandes com a porta de trás aberta deixava à mostra instrumentos doados. Cerca de 20 alunos da escola ensaiavam um número com Meu Xodó, de Dominguinhos.

"Já recebemos 2.260 doações; 300 delas foram entregues a 30 escolas, o restante vai ser distribuído pelo Brasil", afirma Roberta, com um gesto empreendedor.

Dentro do caminhão, havia oito instrumentos. Foram arranjados de forma a ocupar o espaço deixado pela porta aberta e a sair bem na foto.

A produção do evento aproveitou para associar a cantora inglesa a outra iniciativa do bem. Levaram Joss para mostrar a sala com isolamento acústico e ar condicionado que servirá ao ensino de música.

"Oh, so sweet", comentou ela, ao passar por um cartaz de boas-vindas em inglês, no patamar da escada. Com seu jeito de garota mais gostosa da turma, Joss mostra aos fotógrafos a dedicatória no violão. Na assinatura, o 'J' e o 'S' arredondados na parte debaixo abrigam, cada um, dois olhinhos, um nariz e uma boca. "Cool", repete ela.