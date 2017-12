Com câmeras

Av. Macedo Soares com Av. Dr. Gastão Vidigal; Av. Macedo Soares antes da R. Werner Siemens; Av. Macedo Soares ao lado da Ponte da Freguesia do Ó; Av. Macedo Soares ao lado da Ponte Julio de Mesquita Neto; Av. Presidente Castelo Branco próximo do acesso à Av. do Estado; Av. Pres. Castelo Branco junto à Ponte Cruzeiro do Sul; Av. Pres. Castelo Branco junto à Ponte da Vila Guilherme; Av. Condessa Elisabeth de Robiano ao lado da Ponte do Tatuapé; Av. Condessa Elisabeth de Robiano próximo da R. Ulisses Cruz; Av. Condessa Elisabeth de Robiano perto da Ponte Aricanduva; Avenida Condessa Elisabeth de Robiano ao lado da Ponte Imigrante Nordestino

Marginal do Tietê sentido Ayrton Senna-Castelo Branco

Avenida Morvan Dias de Figueiredo ao lado da Ponte do Tatuapé; Avenida Assis Chateaubriand com Rua Professor Milton Rodrigues; Avenida Otaviano Alves de Lima ao lado da Ponte Attílio Fontana; Avenida Marginal Direita do Tietê próximo da Rua Altamira do Paraná

Marginal do Pinheiros sentido Castelo Branco- Interlagos

R. Andries Both na altura da Ponte Fepasa; Avenida Engenheiro Billings com Rua Alvarenga; Avenida Magalhães de Castro com Rua Gerivatiba

Marginal do Pinheiros sentido Interlagos-Castelo Branco

Avenida das Nações Unidas antes da Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo; Avenida das Nações Unidas com Rua Desembargador José G. Santana