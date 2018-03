Com baixa umidade do ar, SP volta a ficar em atenção

SÃO PAULO - A Defesa Civil Municipal decretou nesta terça-feira, por volta das 9h30, estado de atenção em toda a capital paulista por conta da baixa umidade do ar. O índice de umidade relativa, medido no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, encontrava-se em torno de 28%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O dia hoje deve ser de muito sol na capital, com temperaturas que podem chegar aos 31ºC. No período da tarde, a umidade do ar deve atingir valores críticos. No fim do dia a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuvas significativas.

Nos próximos dias são esperados dias com sol entre nuvens e mínimas em torno dos 17ºC, enquanto que o calor da tarde diminui um pouco. Os ventos que passam a soprar do oceano aumentam os índices de umidade e melhoram a qualidade do ar em São Paulo. Mesmo assim, só deve chover de forma fraca e isolada.