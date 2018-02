Com ajuda de celular, Força Aérea acha monomotor que caiu na Mantiqueira

Os destroços da aeronave estavam em uma mata fechada na Serra da Mantiqueira em Camanducaia, no sul de Minas Gerais, perto da divisa com São Paulo. No avião, estavam os corpos dos comerciantes Diego Peres e Marcos Teixeira Barros, ambos de 31 anos.

O avião foi encontrado pela Força Aérea Brasileira (FAB). Para chegarem até os destroços do aparelho, militares tiveram até de descer de rapel.

As chuvas intensas obrigaram a FAB a interromper por várias vezes a procura nos últimos dias. A operação teve um contingente de mais de 20 militares, um helicóptero e um avião.

O monomotor foi encontrado graças ao celular de um dos comerciantes. Após o desaparecimento, o telefone foi rastreado pela operadora, que apontou a região onde o avião estaria.