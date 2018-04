Com ainda mais estampas, verão 2013 dará adeus ao retrô

Da lista, o único evento internacional foi o Première Brasil, que acabou ontem no Expo Center Norte. Em dois dias, expositores mostraram o que as empresas de tecidos, aviamentos e acessórios estão produzindo para quando o calor chegar, São fabricantes que fornecem para marcas nacionais e internacionais, como Armani e Gucci. Nos corredores, o que se viam eram estilistas e grandes confeccionistas já começando a pensar nas coleções do Fashion Rio e da SPFW de junho. Ontem, Pascaline Wilhelm, diretora de moda do Première Vision de Paris, conversou com o Estado sobre as tendências de cores, tecidos e texturas.

No verão 2013, o colour blocking (choque de cores) ainda dará o tom?

A cor forte se mantém e é muito importante para a estacão que impulsiona a moda para trazer uma boa dose de otimismo. Entre as novidades podemos destacar uma nova leitura da natureza. Uma natureza sintética, bizarra e ao mesmo tempo divertida, que vai da sofisticação das fibras naturais aos desenhos retratando uma natureza sobrenatural.

A moda vai continuar democrática em comprimentos e formas?

A tendência nasce de diversos fatores e o consumidor final é extremamente bombardeado por inúmeras informações. Percebemos que o consumidor quer se divertir e se sentir livre e bem. Há produto para todo tipo de cliente.

A onda retrô, que influencia moda, design e decoração, vai dar uma trégua?Esse 'revival' saudosista em diferentes áreas permite uma certa segurança para enfrentar uma realidade às vezes dura. Mas a temporada primavera-verão 2013 preconiza um olhar para frente, com otimismo, algo realmente novo.

Haverá muitos estampados?

Estampas e desenhos são importantes e surgem com histórias de natureza. Elementos tropicais revisitados aparecem em várias coleções de tecidos e também de aviamentos. O animal print tende a ser uma estampa básica e não mais uma novidade.

Qual sentimento ou tema resumirá a tendência do próximo verão?

Mistério e otimismo. / V.F.