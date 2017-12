Com adesão de novo sindicato, detentos ficam sem banho de sol e visitas

ARAÇATUBA - O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional (Sinfuspesp), que declarou greve a zero hora desta quinta-feira, 13, diz que 84 unidades prisionais no Estado de São Paulo estão paralisadas e nelas o banho de sol dos presos foi suspenso, assim como serão suspensas as visitas no fim de semana.

O movimento se juntou à greve do Sindicatos dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo (Sindasp), declarada na segunda-feira e que atingiu, segundo o Sindasp, 142 presídios nesta manhã.

Os dois sindicatos têm juntos cerca de 16 mil filiados - 9,3 mil no Sinfuspesp e 7 mil no Sindasp. O anúncio do Sinfuspesp racha a categoria porque o Sindasp pede aos agentes que liberem as visitas por receio de rebeliões. O Sinfuspesp mantém a proibição das visitas e proíbe também o banho de sol, o que eleva o clima de tensão dentro dos presídios superlotados.