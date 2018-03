Com a tragédia, verduras somem de restaurantes do Rio Os danos da chuva na região serrana do Rio provocaram desabastecimento de alimentos na capital fluminense e na região metropolitana. Segundo Christino Áureo, secretário estadual de Agricultura, a área atingida concentra 17 mil produtores e responde por 40% da produção de verduras e legumes do Estado.