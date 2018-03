Com a nova via,Prefeitura estuda mais restrições A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da capital estuda ampliar as restrições para a circulação de caminhões a outras vias depois que a extensão da Jacu-Pêssego começar a operar. A Marginal do Tietê e as Avenidas do Estado e Salim Farah Maluf estão na lista das proibições. A estimativa da Dersa é de que 6 mil caminhões utilizem o novo trecho da Jacu-Pêssego.