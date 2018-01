Com a chegada do verão, Mirante da Lapa vira passeio obrigatório

O verão começa neste sábado, 21, e os moradores da zona oeste de são Paulo já têm opção de lazer para os finais de semana. Com mais de 7km², a praça Waldir Azevedo, mais conhecida como Mirante da Lapa, é cenário para reunião de amigos, exercícios físicos e até passeio com os animais de estimação.

Localizada na altura do número 1223 da Rua Cerro Corá, a praça tem playground, pista de corrida, quadras poliesportivas e vista privilegiada para da cidade, sobretudo no pôr do sol.

Como chegar

Use as linhas de ônibus de números 775N-10 - Rio Pequeno-Metrô V. Madalena, 846M-10 - Via Piauí-Terminal Pinheiros, 874C-10 - Pq. Continental-Metrô Masp/Trianon, 917H-10 - Terminal Pirituba-Metrô Vila Mariana, 7282-10 - Pq. Continental-Praça Ramos de Azevedo, 8047-41 - Jaraguá-Metrô Vila Madalena.

Há estacionamento para veículos em torno da praça, especialmente na Rua Japuanga, mas verifique sempre a sinalização de trânsito no local.