Com 59 anos, cinema se destacou pela programação O Cine Belas Artes não tem 68 anos, como chegou a ser divulgado, mas 59. Foi aberto em 1952 com o nome de Cine Trianon, com uma sala de 1.380 lugares. Em 1967, quando a Sociedade Amigos da Cinemateca assumiu a programação do cinema, foi reformado e reinaugurado com o nome de Belas Artes, destacando-se pela programação alternativa aos circuitos comerciais. Ao longo dos anos, passou por quatro grandes reformas que criaram cinco novas salas de cinema. O prédio, projetado pelo arquiteto italiano Giancarlo Palanti, acabou sendo descaracterizado depois das sucessivas reformas pelas quais passou. Em 2003, André Sturm, dono da Pandora Filmes, assumiu o cinema em sociedade com Fernando Meirelles, da O2 filmes.