Com 57,5% da chuva esperada, Cantareira mantém estabilidade

SÃO PAULO - Com 57,5% de toda a chuva esperada para o mês de maio, o nível do Sistema Cantareira permaneceu estável pelo quarto dia consecutivo, segundo boletim divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) divulgado nesta quarta-feira, 20. O nível do manancial em crise está em 19,7%, com cerca de 197,3 bilhões de litros de água acumulada em todas as represas que formam o reservatório responsável pelo abastecimento de 5,4 milhões de habitantes da Grande São Paulo.

Na última terça-feira, 19, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou, durante coletiva de imprensa, que o Palácio dos Bandeirantes não espera que o nível de água do reservatório aumente entre o mês de maio e outubro, período de estiagem em São Paulo.

"Não estamos contando que o Cantareira vá subir no período seco. Pelo contrário, vai ter redução", afirmou durante um coletiva de imprensa na inauguração do Comandos e Operações Especiais (COE) da Polícia Militar.

A estabilidade no nível da água também foi registrado no Sistema Alto Tietê, de acordo com a Sabesp, ficando em 23,2% do total de sua capacidade.

Já a Represa Guarapiranga, que hoje fornece água para mais pessoas do que o Cantareira, caiu 0,1 ponto porcentual, passando de 82,4% para 82,3%. Nesta quarta-feira, o manancial localizado na zona sul de São Paulo opera com 140,8 bilhões de litros, menos do que há no Cantareira.