Com 51 votos, PT ganha presidência da Câmara Com o apoio de 51 dos 55 vereadores, o prefeito Fernando Haddad (PT) conquistou ontem na votação da Mesa Diretora da Câmara o comando da Casa e abriu caminho para aprovar, no seu primeiro ano à frente da Prefeitura, três projetos considerados fundamentais: o fim da taxa da inspeção veicular, a revisão do Plano Diretor e a criação de um novo Código de Obras.