Com 5,4% de reajuste, IPTU começa a chegar no dia 16

Quem pagar o IPTU à vista até a data de vencimento da primeira parcela terá desconto de 6%. De acordo com a Secretaria de Finanças, historicamente apenas 25% dos paulistanos pagam a parcela única. O pagamento poderá também ser parcelado em até dez prestações, com vencimento sempre no mesmo dia de cada mês.

Para o professor de Administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) Adriano Gomes, o aumento no imposto, que segue as taxas de inflação do ano, foi expressivo, visto que a renda de muitas famílias não acompanhou o mesmo índice. Ainda de acordo com o professor, o desconto no pagamento à vista não vale tanto a pena, mas ele aconselha ao cidadão quitar logo a cobrança caso tenha recursos disponíveis.

"Se a pessoa investir esse dinheiro, vai dar na mesma, mas é sempre melhor se livrar de uma vez", diz Gomes. "Agora, se ela decidir parcelar, tudo bem. Não é uma questão matemática ou financeira, mas pessoal."

Prazos. O primeiro lote das notificações será enviado no dia 16 e o último, em 8 de fevereiro. A partir do dia 15 de janeiro, no entanto, já será possível emitir a segunda via no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br).

No caso dos contribuintes que não se recadastraram e puderam escolher as datas de vencimento, elas foram fixadas no dia 9 de cada mês.

Os vencimentos começam no dia 1 de fevereiro e vão até o dia 28. Após essas datas, a multa de cada parcela será de 0,33% ao dia, limitada a 20%. Ter dívidas de impostos de outros anos não impossibilita que o deste ano seja quitado.

Isentos. Estão isentos empresas e comércios cujo valor venal não ultrapasse R$ 73.850 e residências que custem até R$ 97.587.Os contribuintes isentos receberão a notificação de lançamento a partir do dia 11 de janeiro. Quem tiver dúvidas sobre o IPTU poderá ir à subprefeitura da sua região, à Praça de Atendimento da Secretaria de Finanças (Vale do Anhangabaú, 206), entre 8h e 18h, ou entrar no site da Prefeitura.