Com 40 km, ciclovia deve unir Itu, Salto e Sorocaba Um projeto das prefeituras de Itu, Salto e Sorocaba prevê a construção de uma ciclovia com mais de 40 quilômetros, unindo as três cidades. De acordo com o prefeito de Itu, Herculano Passos Júnior (PV), o plano resulta de um processo de entendimento gerado pela conurbação.