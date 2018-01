Com 34,1ºC, capital tem recorde de calor para o mês

A capital paulista teve a temperatura mais alta deste ano e a maior para o mês de março, desde 1943, quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou a fazer as medições: 34,1ºC. O índice foi registrado no Mirante de Santana, na zona norte, medidor oficial do Inmet. Nesta segunda-feira, 2, o termômetro ficou nos 33,3ºC, conforme medição preliminar das 15 horas. A temperatura mais alta em São Paulo foi registrada no dia 20 de fevereiro de 1999, quando os índices chegaram aos 37ºC. Nesta segunda, os termômetros espalhados pela cidade marcaram temperaturas além da medição oficial. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a região de Vila Prudente, na zona leste, teve temperatura na casa dos 34,5ºC. Mesmo com o forte calor, não há previsão de pancadas de chuva. O tempo fica aberto e quente devido à massa de ar seco que cobre a região Sudeste. Na terça, a capital também não deve registrar temporal e a umidade do ar cai. A previsão é de que apenas na sexta-feira, com a chegada de uma frente fria, o tempo fique instável em São Paulo e as temperaturas caiam. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Veja receitas refrescantes no Paladar Na Aclimação, termômetro marca 38ºC e jovens buscam jato de água. Foto: Antonio Milena/AE Atualizado às 18h19 para acréscimo de informações.