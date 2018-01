Com 3º projeto em análise, início de obras é incerto O começo das obras do memorial ainda é incerto. Dois projetos já foram apresentados. Em 2007, a Prefeitura anunciou a construção da "Praça dos Ipês Amarelos". A Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo TAM JJ3054 (Afavitam) criticou o plano e procurou o arquiteto Rui Ohtake, que elaborou um projeto de um memorial com auditório e salas de aula. Agora um terceiro projeto está em discussão. A Afavitam pediu a posse do terreno. "Nos dispusemos a iniciar a construção do espaço", diz Archelau de Arruda Xavier, vice-presidente da entidade.