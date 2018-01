Com 28% de sua capacidade, Cantareira volta a subir

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da Grande São Paulo, voltou a subir neste sábado. Os reservatórios operam com 28% da capacidade, ante 27,7% ontem. O porcentual considera as duas cotas do volume morto como se fossem do volume útil. O Cantareira é responsável por abastecer 5,2 milhões de pessoas. As informações são da Companhia de Abastecimento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

No manancial da Guarapiranga, houve aumento de 0,5 ponto porcentual no nível, para 88,9% do total. Alto Tietê e Alto Cotia subiram 0,2 ponto porcentual, para 22,7% e 81,4% da capacidade, respectivamente.

Com relação às reservas do Sistema Rio Claro, estas permaneceram inalteradas de ontem para hoje, em 70,2% do total. Já no Rio Grande, houve queda de 0,7 ponto porcentual, para 98,3%.