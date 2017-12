Com 28,4ºC, SP registra tarde mais quente do inverno

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Com 28,4ºC, a capital paulista teve nesta quinta-feira, 22, a tarde mais quente deste inverno, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura está muito acima do normal para o mês de julho na cidade, onde a média para esta época é de 22,1ºC.

De acordo com a Climatempo, entre 1º de julho e quarta-feira, 21, a média das temperaturas máximas registradas no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, está em 23,2ºC, pouco mais de 1ºC acima do padrão.

Previsão

Uma frente fria deve chegar à cidade nesta sexta-feira, 23, trazendo um pouco de chuva e ventos frios que vão derrubar novamente a temperatura. O fim de semana não será gelado, mas o paulistano não vai sentir o calor dos últimos dois dias.

A temperatura deve ficar amena, especialmente no próximo sábado, 24, segundo os meteorologistas da Climatempo. O domingo, 25, deve amanhecer friozinho, com a névoa que não nem tem se formado nos últimos dias, mas até o fim da manhã, o sol já deve aparecer, elevando a temperatura no período da tarde.