Com 175 km, SP bate recorde do ano de congestionamento

A saída do paulistano para o feriado de carnaval fez a lentidão do tráfego bater o recorde do ano. Às 18h30 desta sexta-feira, 20, a capital paulista tinha 176 km de vias congestionadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O recorde anterior, registrado às 19 horas do último dia 6, foi de 173 km. Mas, mais uma vez, a Marginal do Tietê estava com trânsito complicado. O motorista encontrava congestionamentos em todas as pistas, nos dois sentidos. A situação era ainda mais carregada no sentido Ayrton Senna, onde a fila começava na Rodovia Castelo Branco e seguia sem folgas até o outro extremo, na altura do Viaduto Imigrante Nordestino, na região de São Miguel Paulista. São cerca de 24 km de congestionamento. A Marginal do Pinheiros também estava lenta, principalmente no sentido Castelo Branco. A lentidão já começava com mais intensidade na Ponte Cidade Universitária e ia até a Ponte Engenheiro Ary Torres. Na região central, era difícil a situação no Corredor Norte-Sul, no sentido Santana, desde o Aeroporto de Congonhas até a Praça Campo de Bagatelle. Na zona sul, grandes problemas para o motorista que trafegava na Avenida dos Bandeirantes, em ambos os sentidos, entre o Túnel Maria Maluf e a saída para a Marginal do Pinheiros, somando um total de 10 km de lentidão.