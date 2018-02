Com 157 km de vias congestionadas, SP bate recorde de lentidão

SÃO PALO - A cidade de São Paulo registrou nesta segunda-feira, 4, às 8h56, o maior índice de lentidão de 2011 no período da manhã, com 157 quilômetros de vias congestionadas. Até então, o recorde era do dia 14 de março, quando, às 9 horas, a capital paulista chegou aos 143 quilômetros de morosidade.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o recorde de lentidão é por conta da chuva que atinge a capital. O índice de acidentes está dentro da média.

Por volta das 9h, os piores pontos estavam na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos. A via tinha tráfego lento do final da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. O Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tinha tráfego lento da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Pela pista expressa da Marginal Tietê, sentido Rodovia Castello Branco, o motorista enfrentava morosidade da Ponte Julio de Mesquita Neto até o acesso a Rodovia Castello Branco. Pela Radial Leste, o tráfego era lento do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

Atualizado às 10h