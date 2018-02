Com 15,6°C, São Paulo registra a tarde mais fria do ano

A frente fria que chegou ontem a São Paulo fez a temperatura cair 6°C entre a meia-noite e as 7 horas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima (15,6ºC) foi registrada ainda durante a madrugada e a mínima do dia (9,2ºC) ocorreu entre as 7 horas e as 9 horas. A medição é feita no Mirante de Santana, zona norte.

Ontem, a garoa e a nebulosidade impediram a elevação normal de temperatura que ocorre no fim da manhã - e a tarde foi a mais fria do ano: 15,6°C. A marca anterior era do dia 9 de junho, com 15,8°C.

Os efeitos da massa de ar polar que acompanhou a frente fria levaram a Defesa Civil da Prefeitura a decretar estado de alerta na cidade. O objetivo é agilizar o atendimento a moradores de rua. A previsão para a madrugada de hoje era de mais frio, com mínima de 8°C. A máxima deve subir para 22ºC por causa do sol. Até o fim da semana, a temperatura volta a cair na capital. Na sexta-feira, a temperatura mínima pode chegar a 3°C.

Sul do País. O frio intenso levou muitas cidades do Sul do País a registrar novamente temperaturas abaixo de zero. Foi o caso de Urubici, na serra catarinense, em que os ventos causaram sensação térmica de -27°C, embora a mínima na cidade tenha sido de -6,2°C. No Rio Grande do Sul, 18 cidades marcaram temperaturas negativas. As mais baixas foram registradas em Quaraí (-4,7ºC) e em São José dos Ausentes (-8ºC). Em Porto Alegre, a mínima foi de 1,3°C.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse cenário deve persistir até o fim de semana, com previsão de geada em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Segundo a empresa de meteorologia MetSul, as mínimas nesta semana devem ser históricas no Rio Grande do Sul e se manterão negativas por até oito dias seguidos. / LUCAS AZEVEDO, ESPECIAL PARA O ESTADO, E FELIPE FRAZÃO